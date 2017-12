Seit sie mit „The Virus Conspires“ nach zwei EPs ihr erstes Album veröffentlicht haben, sind drei Jahre ins Land gegangen. In dieser Zeit waren die britischen Thrash Metaller SHRAPNEL keineswegs untätig, sondern haben sich munter auf den Bühnen dieser Welt herumgetrieben und sich sodann ans Songwriting für ihre nächste Platte gemacht. Die hört auf den Namen „Raised On Decay“ und ist in diesem Jahr erneut über das Label Candlelight Records in hiesige Regale gekommen.



Wie schon auf ihrem vorigen Album „Virus“ spielen SHRAPNEL auch auf „Raised On Decay“ klassischen Thrash Metal mit extrem hohem technischen Anspruch. Schon im eröffnenden „Hollow Earth“ treffen vertrackte Riffs und technisch anspruchsvolle Leads auf atmosphärisch perlende Cleangitarren, was dem Ganzen einen dezent progressiven Anstrich verleiht. Traditioneller Thrash Metal meint dabei allerdings keineswegs die ganz alte Schule, denn die Burschen aus Großbritannien verstehen sich mit Sicherheit nicht als SLAYER- oder EXODUS-Kopien. Viel mehr stehen SHRAPNEL offen hörbar mit beiden Beinen in der Gegenwart und haben die althergebrachte Genre-Formel ähnlich wie WARBRINGER oder HAVOK ins 21. Jahrhundert transportiert, ohne dabei als Neo-Thrash-Kapelle vom Format DEW-SCENTED oder LEGION OF THE DAMNED aufzutreten. Dabei machen die Herren hier im Grund nichts falsch und stellen in so ziemlich jeder Nummer auf „Raised On Decay“ enormes technisches Können zur Schau, was etwa im ultra-präzisen Stakkato von „Complete Resection“ oder dem Riff-Wahnsinn von „Carved From Above“ sowie dem Titeltrack resultiert. Fast schon unerwartet kommt in diesem Zusammenhang eine eher gradlinige Nummer wie „The Boundaries Set“, die mit saustarken Leadgitarren punkten kann und ein bisschen an MEGADETH auf „Rust In Peace“ erinnert. Gilt genauso für das überraschend cool groovende „Jester“. SHRAPNEL bieten hier also definitiv mehr stilistische Vielfalt als auf dem Vorgänger, wildern in „Pariah“ mit Blastbeats und entsprechendem Gesang gar im moderneren Death Metal und mit „Antichrist“ gibt es zum Abschluss noch ein fesches SLAYER-Cover. „Raised On Decay“ fällt über weite Strecken stringenter und auch spannender als „The Virus Conspires“ aus, aber abgesehen von den superben technischen Fähigkeiten der Beteiligten fehlen dem Dargebotenen hier die echten Alleinstellungsmerkmale, weshalb auch diese Platte eher im oberen Mittelfeld zu verorten ist. Das macht „Raised On Decay“ aber beileibe nicht zu einem schlechten Album und soll auch nicht kleinreden, dass SHRAPNEL mit dieser Veröffentlichung einen großen Schritt nach vorne gemacht haben.



In England scheint man auf Thrash Metal mit höchster Präzision zu stehen, denn neben den derzeit leider inaktiven EVILE gibt es mit SHRAPNEL eine weitere Truppe, die genau diese Sparte bedient. Auf „Raised On Decay“ zocken die Jungs einmal mehr zeitgemäßen Thrash auf allerhöchstem technischen Niveau, was in einem ebenso anspruchsvollen wie gelungenem Album resultiert. Zwar fehlt es den Herren noch immer an Profil, Fans von handwerklich einwandfreier Dresche sollten SHRAPNEL jedoch unbedingt ein oder zwei Ohren leihen.