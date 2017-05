Zwei Jahre haben die Dänen SLÆGT für einen Nachfolger ihrer 2015er EP Beautiful And Damned“ gebraucht. „Domus Mysterium“ schlägt dabei in die Kerbe des Bandnamens. Ob hier zwischen Familiengeschichtsforschung(grobe Übersetzung für SLÆGT) und Familiengeheimnissen(Domus Mysterium) lyrisch mehr steckt, bleibt in Ermangelung fehlender Texte für die Rezension also unbeantwortet.



Es zählt also, wie üblich, nur die Musik und was soll ich sagen, diese hat es in sich. Der am ehesten als Classic Rock meets Black Metal zu bezeichnende Stil von „Beautiful And Damned“ wurde konsequent weiter gedacht und in 8 sehr lange Songs gepackt. Faszinierend ist, dass die Songs hochkomplex und verspielt daher kommen und trotzdem gut ins Ohr gehen. SLÆGT haben sich beeindruckend als Musiker weiterentwickelt. Das hier jedoch erst einmal nichts hängen bleiben mag, liegt eher an der Fülle an tollen Momenten als an schlechten Riffs und Allerwelt-Melodien. Eine passende erdige Produktion rundet „Domus Mysterium“ ab.



„Domus Mysterium“ möchte kein Album für jeden sein. Dafür ist es zu fordernd. Was ich als Abwechslung und Wachsend in der Musik empfinde mag für den ein oder anderen langatmig erscheinen. Ich empfehle dringend ein Ohr zu riskieren. Spreche aber für jeden, der Songs jenseits der 5-Minuten-Marke schätzt eine klare Kaufempfehlung aus. Ein starkes Stück Musik was SLÆGT hier vorlegen und ein Stück versöhnend für die beiden letzten enttäuschenden Ván Records Veröffentlichungen die den Weg auf meinen Schreibtisch gefunden haben.