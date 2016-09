Cyco Miko is back und das wieder einmal mit nahezu komplett runderneuerter Mannschaft. Lediglich Muir-Intimus Gitarrist Dean Pleasants hält Mike Muir bei den SUICIDAL TENDENCIES nun schon seit fast 20 Jahren die Treue, der Rest der Truppe musste wieder einmal weichen, doch der mittlerweile 53-jährige Hardcore-Veteran Mike Muir wusste gerade am Schlagzeugthron mit einer mehr als prominenten Neubesetzung für staunende Gesichter zu sorgen. Niemand geringerer als ex-SLAYER-Sticksman Dave Lombardo vermöbelt auf den elf Tracks von „World Gone Mad“ die Kessel und wer die TENDENCIES kennt, der weiß, dass in diesem Fall Lombardo die Chance bekam sich aus dem SLAYER-Schatten freizuschwimmen, was er bei „Living For Life“ mit etlichen Mini-Drum-Soli zum Beispiel auch gleich tat.



„World Gone Mad“ wird das SUICIDAL-Universum jetzt nicht zwingend revolutionieren, aber mit Tracks wie dem rasend schnellen „Clap Like Ozzy“, den etwas groovigeren „The New Degeneration“, dem zu Anfang nachdenklichen „Get Your Fight On!“ („How Will I Laugh Tomorrow…“ lässt grüßen!) oder dem eindeutig Funk-inspirierten, deutlich an INFECTIOUS GROOVES erinnernden Titelsong kann der gute Cyco Miko wenig bis gar nichts falsch machen. Schon gar nicht, wenn man dann noch einen drückenden Stampfer á la „Happy Never After“ oder eine erneute Geschwindigkeitsorgie wie „The Struggle Is Real“ im petto hat. Danverzeiht man der Truppe auch, dass sie sowohl mit „Still Dying To Live“, als auch „This World“ das Album eindeutig zu ruhig ausklingen lassen.



Stolze 34 Jahre nach ihrer Gründung darf man den SUICIDAL TENDENCIES und insbesondere Mike Muir dazu gratulieren ihren ureigenen Sound nach wie vor im kleinen Finger zu haben. Es gibt auf diesem Planeten kaum eine Band die dem SUICIDAL TENDENCIES-Style auch nur annähernd nahe kommt. Auch wenn „World Gone Mad“ ein – sagen wir – eher traditionelles SUICIDAL TENDENCIES-Album geworden ist, die Skate/Hardcore-Community wird es auch dieses Mal, samt ihren bis zu den Augenbrauen hinuntergezogenen Bandanas, ins Herz schließen.