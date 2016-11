Seit mittlerweile auch schon zehn Jahren sind THE ANSWER ein beständiger Lieferant von waschechten und größtenteils mindestens gutklassigen Classic Rock-Alben. Natürlich gab es mal den einen oder anderen verschämten Blick über den Tellerrand, aber grundsätzlich wichen die Nordiren nie sehr weit von ihrem Grundrezept ab. Kurzum: Man wusste, was man bekommt, wenn man ein Album ersteht, auf dem der Schriftzug von THE ANSWER prangt. Aber die Zeiten ändern sich ...



Denn auf ihrem sechsten Album „Solas“ geht das Quartett mit einer nicht ganz so dezenten stilistischen Neuausrichtung ans Werk. Schon der Opener und Titelsong klingt ungewohnt düster und schleppend und auch im folgenden „Beautiful World“ steigen sie nicht aufs Gaspedal, sondern liefern eine Nummer ab, die stellenweise an SKUNK ANANSIE und den großen David Bowie erinnert. Möglicherweise wirft der eine oder andere Altfan hier schon die Flinte ins Korn, dann ist er allerdings auch selbst schuld. Klar, es dauert bis zum achten Titel, „Left Me Standing“, bis sich durch schöne, THIN LIZZY-mäßige Gitarren mal wieder das gewohnte Classic Rock-Feeling einstellt, das die Band bislang so sehr definiert hat, aber nur weil etwas anders ist, als man es gewohnt ist, ist es ja noch lange nicht schlecht. Das beweisen THE ANSWER auch gleich mehrfach, etwa in dem dezent mit cheesy Keyboards garnierten, aber sonst lässig rockenden „Untrue Colour“, der herrlichen Folk-Ballade „Thief Of Light“, dem schönen Duett „Real Life Dreamers“ oder dem stark an THE MOODY BLUES erinnernden „Tunnel“ und auch die bereits erwähnten Einstiegsnummern haben durchaus ihre Reize. Es gibt allerdings auch eher verzichtbare Nummern wie das ziellos vor sich hinplätschernde „Being Begotten“ oder das ziemlich vorhersehbare „Demon Driven Man“, aber das hat de facto nichts mit dem Stil zu tun, sondern schlicht damit, dass die Songs nicht wirklich gelungen sind.



Man muss nicht unbedingt von einem Kulturschock sprechen, aber es dürfte immer wieder dazu kommen, das man sich erst noch mal vergewissert, ob man auch wirklich die richtige CD eingelegt hat. Mit „Solas“ stellen THE ANSWER ihre Anhänger auf jeden Fall gehörig auf die Probe, wobei – und das soll hier noch mal ausdrücklich erwähnt werden – die stilistische Neuausrichtung nicht gleichbedeutend mit einem Qualitätsverlust ist. „Solas“ ist ein mutiges, definitiv ungewöhnliches, aber über weite Strecken auch erneut wirklich gutes Album.