Band: The Great Old Ones Album: EOD - A Tale Of Dark Legacy Genre: Black Metal, Melodic Black Metal, Power Metal Label: Season Of Mist Bewertung: 6 von 7 Releasedatum: 27.01.17



"Zurück in Innsmouth"





„EOD – A Tale Of Dark Legacy“ markiert für die Franzosen von THE GREAT OLD ONES einen Schritt in der Bandgeschichte. Weg von LES ACTEURS DE L'OMBRE hin zu SEASON OF MIST. Ihre beiden ersten Alben gehörten mit zu den spannendsten Veröffentlichungen im Schnittbereich des Black Metal / Post Metal und haben gerade mit ihrem letzten Werk „Tekeli-li“ die Messlatte für einen Nachfolger immens nach oben gehängt.



Textlich als Sequel zu H.P. Lovecraft s „The Shadow Over Innsmouth“ angelegt beginnt „EOD“ nach einem kurzen Intro auch schon mit dem gleichnamigen Track, der in die Geschichte einführt. Der Song selber vereint alle typischen Trademarks der Band und vereint schnelle Blasts mit bedächtigen Riffs und bleibt dabei immer hoch melodisch mit dem Ganz Band eigenen Klang. Insgesamt ist das Gesamte Album sehr Abwechslungsreich ausgefallen. Jeder Song vereint sehr viel Abwechslung, besticht durch eine eigene melodische Note bleibt auf einem konstant hohen Niveau, so das Ausfälle nicht zu verzeichnen sind. Das einzige was mir fehlt, ist leider etwas der Überraschungsmoment und auch die Moderne Produktion trifft nicht meinen Geschmack. Gerade bei letzterer haben die alten Alben etwas mehr Charme versprüht. Auch das sprachlich alles auf Englisch gehalten ist, gibt in einem internationalen Kontext sicherlich Sinn, die sprachliche Atmosphäre die durch die französischen Texte der Vorgänger entstand fehlt einfach. Dass es sich bei „EOD“, trotz dieser Kritikpunkte um das bisher beste Werk der Franzosen handelt, ist den unglaublich guten Songs zu verdanken.



Anspieltipps oder Textauszüge geben im Kontext dieses überaus gelungenen Konzeptalbums keinen Sinn. Ich spreche eine klare Kaufempfehlung aus. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss die Vinyl bestellen.