Acht Songs, die die innere Zerrissenheit und die ewigwährende Suche des Menschen nach dem Sinn des Lebens thematisieren sollen - da ist die Latte für das Debutalbum der Spanier THE HOLEUM hoch gelegt.



"Negative Abyss" entführt den Zuhörer in eine dunkle und atmosphärische Welt.

Der Start mit "Chemical Ghosts" gelingt schon mal ganz gut - dro)))nige Elemente passen sich gut in das doomige Gesamtkonzept an. Der folgende Song "Philosopher's Stone" wartet mit ordentlichen Black Metal Anleihen auf, jedoch ist das Ende des Songs etwas gewöhnungsbedürftig und tritt ganz schön auf die Bremse.

In eine ähnliche Kerbe schlagen auf die folgenden "Nuclear Mysticism" und "Pictures Of The Uncanny" - die Songs starten klar strukturiert, mit Verve und Ziel vor Augen, nur um dann kurz vor Ende irgendwohin abzubiegen, wo man als Hörer nicht hin wollte - nämlich in eine enervierende Verwirrung im Sinne von "was soll das denn jetzt?!"

"Cosmic Horror" ist ein schönes Stück Ambient, welches man so oder ähnlich auch von frühen Burzum's erwarten hätte können, passt aber leider nicht so ganz ins Gesamtbild; denn für ein Interlude ist es mit sechs Minuten Spielzeit um 5,5 Minuten zu lang.

"Omniverse" liegt ein netter Paradise Lost - Vibe zugrunde, und dem Song stehen auch im Gegensatz zu den Vorgängern die langsamen Parts.

"Vertical Parallel Infinites" ist getragen von Bläserelementen, die auch die erste Hälfte des Songs dominieren; die von THE HOLEUM so sehr zitierte innere Zerrissenheit macht sich auf diesem Song schön bemerkbar.

Der Closer "Dystopia" ist ein schönes Stück Post-Metal, dem viel Seele innewohnt - der geheime Star des Albums!



Summa summarum ist THE HOLEUM mit "Negative Abyss" ein solides Debutalbum gelungen, welches in genreinternen Kreisen sicher für zustimmendes Kopfnicken sorgen wird.