Es wäre zugegebenermaßen ziemlich unnötig, immer wieder die gleichen Eulen nach Athen zu tragen – zumal das dortige Eulenheim bereits seit einigen Jahren hoffnungslos überfüllt ist – aber es ist schon der Wahnsinn, was Neal Morse, der unbestritten eine der wichtigsten und talentiertesten Personen im Prog-Bereich ist, für einen Output hat. In welcher Form auch immer, es erscheint mindestens ein Album pro Jahr, bei dem er seine Finger im Spiel hat. Dass darunter hin und wieder die Qualität ein wenig leidet [wobei das natürlich auch nur Jammern auf hohem Niveau ist], sei ihm deshalb absolut verziehen. Aber er macht es einem natürlich auch nicht immer einfach, wenn er ein ums andere Mal ein ewig langes Songepos an das nächste reiht und damit Alben mit horrenden Spielzeiten kreiiert.



„The Similitude Of A Dream“, das zweite Album, das er unter dem Namen THE NEAL MORSE BAND veröffentlicht, hat eine Spielzeit von über 100 Minuten. Da stellen sich schon im Vorfeld gewisse Ermüdungserscheinungen beim Rezensenten ein, aber Morse und seine Mannen [zu denen natürlich auch einmal mehr sein alter Spezi, der frühere DREAM THEATER-Drummer Mike Portnoy zählt] gehen behutsam vor und holen einen mit dem von sanften Streichern eingeleiteten Intro „Long Day“ ganz sachte ab. Bevor man sich versieht steckt man schon mittendrin im fantastischen, stellenweise extrem epischen, dann wieder herrlich proggigen „Overture“ und die anfänglichen Ermüdungserscheinungen sind direkt wie weggeblasen. Im Gegenteil: Man kann sich als Prog-Liebhaber den herrlichen Melodien, die THE NEAL MORSE BAND in unfassbarer Dichte aus dem Hut zaubert, einfach nicht entziehen. Egal, ob es ruhig zugeht, wie im kurzen „The Dream“ oder ob einem die „City Of Destruction“ über den Kopf stampft, es gibt nichts zu beanstanden. Und relativ schnell sind die Songtitel auch nur noch Schall und Rauch, da man sich in den stets ineinander übergehenden Tracks ohnehin sehr bald völlig verliert und erst dann wieder zu sich kommt, wenn die Musik aufhört, wenngleich hier natürlich noch auf Highlights wie das eingängige „Makes No Sense“, das knackige „Draw The Line“, das sich zwischen BEATLES und GENESIS bewegenden „The Ways Of A Fool“ und das anfangs an KING CRIMSON erinnernde, sich zur Classic Rock-Hymne steigernden „So Far Gone“ hingewiesen sein soll. Soviel zur ersten CD, aber nun stellt sich natürlich die Frage, ob Morse und seine Mitstreiter das hohe Niveau auch auf dem zweiten Silberling halten können, oder muss man hier – wie so oft – eine gewisse Qualitätseinbuße einfach hinnehmen? Morse nimmt schon mit dem Opener „Slave To Your Mind“, bei dem er sich einmal mehr ganz tief vor den alten Prog-Heroen GENESIS verneigt, allen Zweiflern den Wind aus den Segeln. Und diejenigen, die vielleicht trotzdem nach einer gewissen Zeit nicht mehr aufnahmefähig sind und abschalten [kein Vorwurf an dieser Stelle], holt er auch einfach wieder ins Boot, in dem er ganz geschickt das eine oder andere Thema von der ersten CD wieder in die Songs einfließen lässt. Da hat er dieses Mal wirklich an alle und alles gedacht. Und mit dem überraschend straight rockenden „The Man In The Iron Cage“ gibt es sogar auch noch eine Hommage an LED ZEPPELIN zu hören.



Nachdem man auf den letzten Alben von Neal Morse – zumindest aus der Perspektive des Rezensenten – doch gewisse Abnutzungserscheinungen ausmachen konnte, beglückt er seine Fans dieses mal wieder mit einer extrem inspirierten und durchweg gelungenen Scheibe. Keine Ahnung, was ihn zu diesen neuen Höchstleistungen angetrieben hat, aber abgesehen von der momentanen Freude über „The Similitude Of A Dream“ bleibt natürlich zu hoffen, dass dieses Hochgefühl bei Morse noch eine Weile anhält und er uns in den kommenden Jahren noch mehr derart exezellente Werke abliefert. Wahrhaft beeindruckend!