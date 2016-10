Taylor Momsen ist eine Powerfrau. Schauspielerin, Modell und vor allem Sängerin und Bandleaderin einer genialen Truppe: THE PRETTY RECKLESS. Wer ihre Stimme hört würde nie auf die Idee kommen, dass Momsen erst zarte 23 Jahre alt ist. Und die junge Dame veröffentlicht mit "Who You Selling For" bereits das dritte Album unter dem Namen THE PRETTY RECKLESS. Keine schlechte Quote, oder? Gut, das machen andere jüngere Mädels auch, werden einige jetzt sagen. Wer sich allerdings die Musik von THE PRETTY RECKLESS einmal angehört hat, wird sich fragen, wie so ein junges Ding so reif und professionell klingen kann. Die Mucke von THE PRETTY RECKLESS hat sich in den Jahren dazu auch noch arg gewandelt. Wurde auf dem 2010er Album "Light Me Up" noch eher mit eher hitverdächtigen Nummern hantiert, klang das 2014er Werk "Going To Hell" schon eine ganze ecke eigenwilliger. Und das neue Album, "Who You Selling For" setzt dem ganzen die Krone auf.



Wenn man die Band nicht kennen würde, käme man nie auf die Idee, Musik von selbiger zu hören. Klar, die markante, rauchige Stimme vom Momsen hat einen hohen Wiedererkennungswert. Aber die Stücke an sich klingen deutlich reifer, experimentierfreudiger, dabei aber auch eine ganze Ecke unvorhersehbarer. Richtig kommerzielle Stücke sucht man vergebens, THE PRETTY RECKLESS biedern sich zu keiner Sekunde an. Zwar findet man natürlich auch auf "Who You Selling For" Nummern, die sofort ins Ohr gehen ("Take Me Down", "Back To The River" oder "Living In The Storm"). Und auch die Balladen können sich sehen und hören lassen, wobei der Kitsch vor der Studiotür hat stehen bleiben müssen. Die aktuelle Konstellation der Band scheint Momsen sehr gut tun, zumindest in kreativer Hinsicht. In der Vergangenheit durften einige Musiker ihren Hut nehmen, was aber scheinbar nun Schnee von gestern ist. Und die gute Chemie merkt man auch zu jeder Sekunde. Denn obwohl die Stücke überwiegend schon sperrig sind, sprudeln sie nur so vor Spielfreude und Spaß an der Sache. Schön ist auch, dass THE PRETTY RECKLESS sowohl den 60ern als auch den 70ern Tribut zollen (z.B. durch den coolen Backgroundgesang bei "Wild City" und dem geilen Beat). Und wer auf gute Texte steht, der sollte einmal genau hinhören.



Dass das Album so unberechenbar ist, macht einen großen Anteil des Reizes aus. Auf der anderen Seite ist es die Band und vor allem die charismatische Sängerin Taylor Momsen, die in allen Facetten überzeugt. Wer einfach auf puren Rock steht, der darf hier gerne zugreifen.