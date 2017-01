uch wenn das vierte und finale Album der Norweger THUNDRA, "Angstens Salt", schon fast vier Jahre alt ist - ein Review hat diese in den Wirren des Musikgeschäfts relativ untergegangene Platte definitiv verdient. Überhaupt ist es verwunderlich, wie eine Band dieses Kalibers so unter dem Radar vieler Medien und Fans hindurchfliegen konnte. Bestehend unter anderem aus dem frühen EINHERJER-Basser Stein Sund dem glücklosen Drummer von ENSLAVEDs "Eld"-Phase, Harald Helgeson, hatten THUNDRA alle Voraussetzungen, international Aufmerksamkeit zu erregen.



Warum es damit nicht so recht geklappt hat und warum sich THUNDRA Anfang 2015 aufgelöst haben, ist für die Qualität der Platte allerdings auch unerheblich. Stilistisch ist das Werk irgendwo zwischen kräftigem, zügigem melodischem Black Metal, dem Viking-Flair der jungen ENSLAVED, gelegentlichen Ausflügen in den Death Metal und dem immer wieder klar durchscheinenden Willen, einen eigenen Stil zu finden, einzuordnen. Den Ohrwurmcharakter des Openers "Discipline Made For Destruction" erreichen THUNDRA im Verlaufe des fast einstündigen Albums zwar nicht mehr, die durchweg überlangen Songs warten trotzdem mit vielem auf, das seine Großartigkeit erst auf den zweiten Blick offenbart. Die Songs sind beispielweise durchgängig schlau und spannend arrangiert, werden trotz Spielzeiten von über 8 Minuten nur selten langweilig, der Gesang ist ungewohnt vielfältig, ausdrucksstark und erfreulich unkitschig, immer wieder zwingen unerwartete Rifffiguren und schöne Soli zum Hinhören. Zwischen ruhigen Momenten und klassischer epischer Raserei ist alles zu finden, was nach meinem Dafürhalten zu etwas, das sich "Nordic Metal" nennt, dazugehört.



Gleichzeitig fällt immer wieder auf, warum THUNDRA vielleicht ein breiteres Publikum verwehrt geblieben ist. "Angstens Salt" hat wenig, das polarisiert, es liegt fernab jedes Szenetrends, ist nicht okkult, rituell, retro, kein Stück Stoner- oder Postrock ist darin zu finden. Stattdessen ist es einfach ein unprätentiöses, gut gemachtes, satt produziertes, düsteres Heavy-Metal-Album aus norwegischen Schmieden, auf denen sich nicht nur Meisterwerke tummeln, aber doch eine beträchtliche Anzahl schlicht guter Songs. Nun könnte man sagen: Genau dass sind die letzten EINHERJER-Alben auch, und die spielen überall auf der Welt gut dotierte Konzerte und haben mindestens ein hundertfaches an Gefolgschaft. Und das stimmt auch. Qualitativ liegen "Av Oss, For Oss" und "Angstens Salt" aber tatsächlich nicht - und wenn überhaupt, dann nicht signifikant - weit auseinander. Vielleicht waren THUNDRA schlicht die schlechteren Selbstvermarkter. Musik konnten sie jedenfalls machen, und wer mit einer modernen Interpretation von Viking Metal etwas anfangen kann, sollte sich davon dringend auch vier Jahre nach Release überzeugen. Verabschieden wir die Band mit dem Spruch, der sympathischerweise nach eigenem Wunsch ihren Grabstein zieren soll: "Bring me a beer, not roses".