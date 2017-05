„Rorschach“ - der ein oder andere Comic-Liebhaber denkt bei diesem Namen eventuell zunächst an den gleichnamigen Protagonisten aus dem Klassiker „Watchmen“. Dessen sich immer wieder ändernde Maske ist quasi eine Hommage an den Schweizer Psychiater Hermann Rorschach und den von diesem entwickelten Tintenklecks-Test, welcher fortan als Rorschach-Test Bekanntheit erlangte. Das als Konzeptalbum aufgebaute Werk „Rorschach“ der norwegischen Thrasher VESEN greift eben dieses Thema auf beziehungsweise widmet sich - so die Angaben der Band - generell den Abgründen der menschlichen Psyche.



VESEN fackeln nicht lange und verzichten auf ein überlanges Intro, stattdessen geht es direkt in die Vollen. Auffällig sind zunächst die Vocals von Schreihals Ronny Østli. Dessen Laute klingen wirklich fies und abartig krank, was somit wunderbar zum Thema des Albums passt. Musikalisch gesehen orientiert man sich aus meiner Sicht eher am Thrash als am Black bzw. Black/Thrash Metal, was für mich auch gleichzeitig ein Kritikpunkt ist: Aus meiner Sicht versäumen es VESEN über weite Strecken, Dunkelheit und Härte rüberzubringen, was sich bei dem verfolgten Konzept aber eigentlich anbieten würde. Das Ganze groovt ungemein und klingt fast schon rockig, eine Atmosphäre, die den Hörer an geistige Abgründe erinnert oder eine gewisse Ausweglosigkeit bzw. Verzweiflung vermittelt, entsteht jedoch nicht. Die Ausnahme hiervon sind aus meiner Sicht die Tracks „Blood, Bones And Pride“ sowie „Away The Tormenter“, auf denen das Tempo ein Stück weit herausgenommen und melodisch eine sehr düstere Stimmung erzeugt wird.



Keine Frage, das Album ist in seiner Gesamtheit gut hörbar und sehr eingängig, allerdings übertreiben es die Norweger hiermit aus meiner Sicht leider. So versetzt einen der Sound gedanklich eher in einen Biker-Treff als in eine Nervenheilanstalt. Auch sonst hat man den Eindruck, dass VESEN ein Stück weit mit gezogener Bremse agieren, anstatt dem geballten Wahnsinn freien Lauf zu lassen. Empfehlenswert ist das Album aus meiner Sicht für Freunde traditionellen, räudigen Thrash Metals, in die Ecke Black/Thrash bzw. Blackened Thrash würde ich es aber eher nicht verorten.