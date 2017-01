Das halbe Dutzend ist voll. WOLFCHANT sind bereits mit ihrem sechsten Album im Rennen um die deutsche Pagan Metal Krone. Seit 2003 treiben die Wölfe bereits ihr Unwesen, nun also schauen wir gespannt auf „Bloodwinter“, welches sinnigerweise bei Wolf Metal Records erscheint. Die richtige Jahreszeit für die Veröffentlichung dieses Titels ist es allemal.



Große Überraschungen dürfen wir auf „Bloodwinter“ nicht erwarten. Man hat wieder einmal in die Kiste gegriffen und präsentiert uns geschmeidigen Pagan / Viking Metal, der all das bedient, was der Freund dieser Stilrichtungen begehrt. Schöne Melodien, treibende Riffs und haufenweise Pathos und Epik. Es gibt Momente, da gefällt mir das Dargebotene richtig gut. „Heritage Of Fire“ zum Beispiel ist mein erklärter Favorit. Zwar klingt die Nummer zu Beginn wie eine ENSIFERUM-Blaupause, kann sich aber im Verlauf zu einer richtig gelungenen und vielschichtigen Hymne entwickeln. Hier klappt auch das Zusammenspiel der beiden Sänger Lokhi und Nortwin ziemlich gut, letzterer überzeugt mich bei seiner anderen Band REBELLION allerdings um einiges mehr. Auch das treibende „Wolfchant [A Wolf To Man]“ werde ich wohl öfter durch den Player jagen, manch andere Songs dagegen verblassen bereits nach den ersten Hördurchläufen. Was mir an WOLFCHANT erneut ein wenig säuerlich aufstoßen lässt, sind die in deutsch verfassten Texte, die es dezent an Sensibilität vermissen lassen. Klar gehören Kriegsgeheul wie in dem stilistisch stark an EQUILIBRIUM erinnernde „Am Schlachfeld“ irgendwie zum Metal dazu, aber ob Textzeilen wie „Unser Banner tragen wir stolz entgegen jedem Feindesheer“ [Zitat aus „Das Bollwerk“] in der heutigen Zeit unbedingt in dieser Form sein müssen, sei mal dahin gestellt. Verbuchen wir das mal unter dem in diesem Genre üblichen Säbelrasseln und belassen es dabei.



Der Gesamteindruck zählt und da haben WOLFCHANT durchaus zwei oder auch drei passable Songs am Start, ansonsten aber gibt es wenig neue Erkenntnisse zu gewinnen. Viele Songfragmente hat man irgendwo schon einmal gehört, gerade oben im Text angeführte Referenzcombos schimmern immer wieder durch. WOLFCHANT erfinden weder sich noch das Genre neu, sie liefern einfach nur ein ordentliches, aber keinesfalls überragendes Album ab.