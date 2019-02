Children Of Bodom – stellen neuen Song „This Road“ mit Lyric-Video vor

02.02.2019

Die finnischen Metal-Überflieger CHILDREN OF BODOM haben mit „This Road“ einen weiteren Song von ihrem neuen Album „Hexed“ mitsamt Lyric-Video veröffentlicht. Das inzwischen zehnte Album der Truppe aus dem Land der tausend Seen wird am 8. März über Nuclear Blast in die Läden kommen und ist das erste Werk der Truppe mit NAILDOWN-Gitarrist Daniel Freyberg.

CHILDREN OF BODOM-Bandkopf Alexi Laiho über das Album: „Die Leute sagen mir, dass dieses Album generell etwas eingängiger ist. Ich habe darüber nachgedacht und vielleicht sind die Songstrukturen aufs erste Hören wirklich leichter zugänglich. Aber es gibt hier ein paar ganz schön abgefahrene Sachen – das ist stellenweise fast schon progressiv oder wenigstens ziemlich technisch. Es gibt auf dem Album Melodien, die aus Jazz-Songs stammen könnten, obwohl sie bei uns natürlich total Metal sind.“

Album VÖ: 08. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Road

02. Under Grass And Clover

03. Glass Houses

04. Hecate’s Nightmare

05. Kick In The Spleen

06. Platitudes And Barren Words

07. Hexed

08. Relapse [The Nature Of My Crime]

09. Say Never Look Back

10. Soon Departed

11. Knuckleduster

12. I Worship Chaos [Live]

13. Morrigan [Live]

14. Knuckleduster [Remix]

Line-Up

Alexi Laiho – Vocals, Guitars

Daniel Freyberg – Gutiars

Henkka T. Blacksmith – Bass

Janne Wirman – Keyboards

Jaska W. Raatikainen – Drums

Foto: Marek Sabogal