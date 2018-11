Chris Holmes – neue EP „Under The Influence“ kommt im Dezember

16.11.2018

Der mittlerweile in Frankreich ansässige ehemalige W.A.S.P.-Gitarrist CHRIS HOLMES hat mit „Under The Influence“ eine neue EP angekündigt. Die Platte soll noch im Dezember diesen Jahres erscheinen und 2019 von einem neuen Album gefolgt werden. Zuletzt trat Holmes 2015 mit der Platte „Shitting Bricks“ in Erscheinung.

CHRIS HOLMES beschreibt seine neueste Veröffentlichung: „Wenn Euch das erste W.A.S.P.-Album gefallen hat, dann werdet Ihr auch diese Platte mögen, denn sie klingt genauso roh! Hauptsächlich geht’s da natürlich um die Gitarre, da ist nichts überproduziert. Ich habe nichts gesampelt, einfach nur guten Rock ’n‘ Roll aufgenommen.“

Foto: YouTube