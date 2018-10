Chrome Division – stimmen mit Trailer auf „One Last Ride“ ein

26.10.2018

Die von DIMMU BORGIR-Frontmann Shagrath angeführten CHROME DIVISION haben einen Trailer zu ihrem kommenden Album „One Last Ride“ veröffentlicht. Die fünfte und letzte Platte der Hard Rocker wird am 30. November über Nuclear Blast erscheinen.

CHROME DIVISION-Gitarrist Shagrath dazu: „‚Walk Away in Shame‘ hat einen völlig anderen Ansatz und ist auch eher einer der fröhlicheren Songs. Wir wollten einige interessante und auch außergewöhnliche Momente in dieses Album einbauen, also haben wir die Pop-Sängerin Misssela eingeladen. Sie hat eine großartige Stimme im Stil von Beyoncé und wir dachten, es wäre eine gute Idee und das Ergebnis ist echt cool und auch einfach anders.“

Album VÖ: 30. November 2018

Line-Up

Eddie Guz – Vocals

Shagrath – Guitar, Bass, Backing Vocals

Mr. Damage – Lead Guitar, Bass, Backing Vocals

Tony White – Drums, Cowbell, Percussion

Foto: Eva Rose