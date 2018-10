Chthonic – neuer Song „A Crimson Sky’s Command“ mit Video ist da

09.10.2018

Die in Taiwan beheimateten Extreme Metaller CHTHONIC haben ein Video zu ihrem Song „A Crimson Sky’s Command“ ins Netz gestellt. Die Nummer wird sich auf ihrem neuen Album „Battlefields Of Asura“ befinden, das die Band im vergangenen Monat angekündigt hat.

CHTHONIC-Bassistin Doris Yeh erklärte über „Millennia’s Faith Undone“, dass der Song von einer Zeit großer Veränderungen in Taiwan in den Jahren zwischen 1930 und 1950 inspiriert sei. Die Nummer erzählt zudem die Vorgeschichte der auf ihren bisherigen Alben enthaltenen Storyline.

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Drawing Omnipotence Nigh

02. The Silent One’s Torch

03. Flames Upon The Weeping Winds

04. A Crimson Sky’s Command

05. Souls Of The Revolution

06. Taste The Black Tears

07. One Thousand Eyes

08. Masked Faith

09. Carved In Bloodstone

10. Millennia’s Faith Undone

11. Autopoiesis

Foto: Chthonic