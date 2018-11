CKY – veröffentlichen GG Allin-Cover „Bite It You Scum“

16.11.2018

Die Punk Rocker CKY haben ein Cover des GG ALLIN-Songs „Bite It You Scum“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrer ausschließlich auf Vinyl erschienenen EP „Too Precious To Kill“, die am 23. November, dem sog. „Black Friday“, in die Läden kommen soll. Hier der Song:

CKY kommentieren: „Verdammt, keiner kennt GG ALLIN!! Dafür bringen wir Euch um… mit dieser unerbittlichen und üblen Studio-Version eines Punk-Klassikers. Die Nummer ist seit Langem Teil unseres Live-Sets und es wurde unzählige Male danach gefragt. Hier ist sie nun also in Studioqualität!“

Foto: Jimmy Hubbard