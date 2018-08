Clutch – kommen mit Video zu „In Walks Barbarella“

26.08.2018

Die aus Maryland stammenden Rocker CLUTCH haben einen Videoclip zu ihrem neuen Song „In Walks Barbarella“ ins Netz gestellt. Die Nummer wird sich auf ihrem neuen Album „Book Of Bad Decisions“ befinden, das am 7. September über das Band-eigene Label Weathermaker Music erscheinen soll.

Der neue CLUTCH-Song erzählt gleich zwei Geschichten: In „In Walks Barbarella“ spricht ein Erwachsener mit einem Jungen – vielleicht mit seinem Sohn – über Dinge, die vor 20 Jahren passiert sind. Hinzu kommen Bilder aus den „Barbarella“-Filmen mit Jane Fonda.

Album VÖ: 07. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Gimme The Keys

02. Spirit of ’76

03. Book Of Bad Decisions

04. How To Shake Hands

05. In Walks Barbarella

06. Vision Quest

07. Weird Times

08. Emily Dickinson

09. Sonic Counselor

10. A Good Fire

11. Ghoul Wrangler

12. HB Is In Control

13. Hot Bottom Feeder

14. Paper & Strife

15. Lorelei

