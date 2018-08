Coheed And Cambria – stellen neuen Song „The Gutter“ mit Visualizer vor

17.08.2018

Die New Yorker Progressive Metal-Überflieger COHEED AND CAMBRIA haben ein Visualizer-Video zu ihrem neuen Song „The Gutter“ ins Netz gestellt. Die Nummer wird sich auf ihrem neuen Album „The Unheavenly Creatures“ befinden, das am 5. Oktober in den Handel kommen soll. Hier der Clip:

COHEED AND CAMBRIA veröffentlichen ihr neues Album „The Unheavenly Creatures“ zusammen mit einem über 80-seitigen Hardcore-Buch mit Illustrationen von Künstler Chase Stone. Zudem enthält das Package den kompletten Roman „Act I“, welcher von Frontmann Claudio Sanchez und seiner Frau Chondra Echert verfasst wurde.

Als wäre das noch nicht genug, erhalten Fans beim Erwerb des neuen COHEED AND CAMBRIA-Albums auch noch eine 1:1-Nachbildung der Maske des Hauptcharakters aus „The Unheavenly Creatures“. Hinzu kommt die Bonus-Disc „The Crown Heights Demos“, welche die Songs des Albums in ihrer ursprünglichen Form enthält.

Album VÖ: 05. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Prologue

02. The Dark Sentencer

03. Unheavenly Creatures

04. Toys

05. Black Sunday

06. Queen Of The Dark

07. True Ugly

08. Love Protocol

09. The Pavilion [A Long Way Back]

10. Night-Time Walkers

11. The Gutter

12. All On Fire

13. It Walks Among Us

14. Old Flames

15. Lucky Stars

Foto: Coheed And Cambria