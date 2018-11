Conception – streamen komplette „My Dark Symphony“-EP

24.11.2018

Die wieder vereinten norwegischen Progressive Metaller CONCEPTION haben alle Songs ihrer EP „My Dark Symphony“ ins Netz gestellt, die gestern, am 23. November 2018, erschienen ist. Die Band wird von Sänger Roy Khan angeführt, der auch bei den Power Metallern KAMELOT am Mikrofon steht.

Album VÖ: 23. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Re:Conception

02. Grand Again

03. Into The Wild

04. Quite Alright

05. The Moment

06. My Dark Symphony

