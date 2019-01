Continuum – neues Album „Designed Obsolescence“ kommt im Februar

03.01.2019

Die aus dem Norden Kaliforniens stammenden Technical Death Metaller CONTINUUM haben mit „Designed Obsolescence“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Die neue Platte der aus Mitgliedern von ANIMOSITY, DEEDS OF FLESH, DECREPIT BIRTH und ALLEGAEON bestehenden Truppe erscheint am 22. Februar über Unique Leader Records.

CONTINUUM-Gitarrist Chase Fraser über das Album: „Wir alle freuen uns sehr, unser zweites Album bei Unique Leader Records zu veröffentlichen. Ich finde, dass diese Platte das Gefühl des Vorgängers enthält und gleichzeitig viele neue Ebenen erschließt und das, was CONTINUUM als Band erreichen können, erweitert.“

Album VÖ: 22. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Theorem

02. Release From Flesh And Blood

03. A History Denied

04. Designed Obsolescence

05. All Manner Of Decay

06. Autonomic

07. Into The Void

08. Remnants Of Ascension

09. Repeating Actions

Foto: Continuum