Convulse – kehren mit neuem Song „The Summoning“ zurück

23.07.2018

Die finnischen Progressive Death Metaller CONVULSE haben mit „The Summoning“ einen brandneuen Song vorgestellt, zu dem die Truppe nach eigener Aussage von ihren Kollegen KINGSTON WALL und AMORPHIS inspiriert wurde. Die Nummer bildet den ersten Vorboten zu ihrem nächsten Album, das 2019 erscheinen soll.

Als eine der ältesten finnischen Death Metal-Bands traten CONVULSE erstmals 1990 mit ihrem Demo „Resuscitation Of Evilness“ in Erscheinung. 1991 folgte das Debüt „World Without God“ und 1994 ihr zweiter Langspieler „Reflections“, auf dem sich die Band vermehrt dem Death ’n‘ Roll zuwandte. Erst 2013 kehrte die Band mit ihrem Comeback-Werk „Evil Prevails“ zurück.

Foto: Convulse