Crossfaith – haben neuen Song „Catastrophe“ veröffentlicht

12.07.2018

Die japanischen Metal-Überflieger CROSSFAITH haben mit „Catastrophe“ einen brandneuen Song vorgestellt. Der Track wird sich auf ihrem neuen Album „Ex_Machina“ befinden, das am 3. August weltweit in die Regale kommen soll. Den Song könnt Ihr Euch nachstehend anhören:

Frontmann Kenta „Ken“ Koie über das neue CROSSFAITH-Album: „Nachdem wir unser letztes Album ‚Xeno‘ veröffentlicht hatten, haben wir darüber nachgedacht, was das nächste Thema für uns sein könnte. Wir haben uns dann für ‚erweckt die Individualität‘ entschieden, weil wir immer wieder versuchen, etwas neues zu machen. Das ist ein großer Teil der Band.“

Album VÖ: 03. August 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Deus Ex Machina

02. Catastrophe

03. The Perfect Nightmare

04. Destroy [Ft. Ho99o9]

05. Freedom [Ft. Rou Reynolds From ENTER SHIKARI]

06. Make A Move

07. Lost In You

08. Wipeout

09. Milestone

10. Eden In The Rain

11. Twin Shadows

12. Daybreak

13. Faint [Ft. Masato From COLDRAIN]

Foto: Crossfaith