Crown The Empire – zeigen Euch das Video zu „20/20“

17.07.2018

Die texanische Metalcore-Band CROWN THE EMPIRE hat eine neue Single namens „20/20“ inklusive zugehörigem Videoclip veröffentlicht. Bei dem Song handelt es sich um die erste neue Musik der aus Dallas stammenden Truppe seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums „Retrograde“ [2016].

CROWN THE EMPIRE-Sänger Andy Leo über den Song: „Es kam mir so vor, als würde ich mich trotz der Tatsache, dass wir in einer zunehmend verbundenen Welt leben, immer einsamer fühlen. Es ist so einfach, mit dem Finger auf die Eitelkeit und Selbstsucht der Technologie zu zeigen, obwohl man gleichzeitig ein Teil davon ist.“

CROWN THE KING reisen diesen Sommer im Zuge der „Vans Warped Tour“, die den gesamten August andauern wird, durch ihr Heimatland USA. Ab dem 18. September wird sich die Truppe dann bis zum 12. Oktober auf Europatour befinden – die genauen Termine folgen in Kürze.

Foto: Crown The Empire