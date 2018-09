Cryptopsy – kündigen neue EP „The Book Of Suffering – Tome II“ an

08.09.2018

Die kanadischen Extreme Metaller CRYPTOPSY haben mit „The Book Of Suffering – Tome II“ eine neue EP angekündigt. Die Platte bildet den Nachfolger zu ihrer 2015er Veröffentlichung „Tome I“. Mit „Sire Of Sin“ gibt es bereits einen ersten Song der am 26. Oktober erscheinenden EP nebst Video zu hören:

CRYPTOPSY über ihr neues Video: „Wir wussten, dass das Video genauso chaotisch werden musste wie der Song. Um das zu erreichen, haben wir alle Einstellungen, die die Band als Ganzes zeigen, entfernt und durch Nahaufnahmen der Musiker ersetzt. Um mit dem hektischen Tempo der Musik zu harmonieren, hat Regisseur Chris Kells eine Unmene an nahtlosen Übergängen zwischen minimal Beleuchteten Einstellungen aus verschiedenen Perspektiven geschnitten. Wir müssen zugenen, dass das, was er erreicht hat, uns einfach umhaut!“

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Die EP wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Wretched Living

02. Sire Of Sin

03. Fear His Displeasure

04. The Laws Of The Flesh

Foto: Eric Sanchez