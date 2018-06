Crystal Viper – neue EP „At The Edge Of Time“ kommt am 29. Juni

14.06.2018

Die polnischen True Metaller CRYSTAL VIPER haben mit „At The Edge Of Time“ gerade mal ein Jahr nach ihrem letzten vollen Album „Queen Of The Witches“ eine neue EP angekündigt. Selbige wird den Titel „At The Edge Of Time“ tragen und soll am 29. Juni über AFM Records in den Handel kommen. Das Artwork stammt einmal mehr von Andreas Marshall [u.a. RUNNING WILD, BLIND GUARDIAN].

Die neue CRYSTAL VIPER-EP wird nicht als reguläre CD, sondern lediglich als 10-Inch-Vinyl sowie als Download verfügbar gemacht. Neben dem Titeltrack auf Englisch und Polnisch wird die Platte eine alternative Version des unter Fans beliebten „When The Sun Goes Down“ sowie ein Cover von „Tell Me Why“ der NWOBHM-Legenden QUARTZ enthalten.

Für ihr letztes Album arbeiteten CRYSTAL VIPER nicht nur mit dem renommierten Toningenieur Mariusz Pietka [u.a. JACK STARR’S BURNING STARR, LONEWOLF] zusammen, sondern begrüßten auch etliche legendäre Gastmusiker: Neben MANOWAR-Mitbegründer Ross „The Boss“ Friedman steuerten auch der ehemalige VENOM-Gitarrist Jeff „Mantas“ Dunn sowie Steve Bettney, Sänger der NWOBHM-Legenden SARACEN, Gastauftritte zu der Platte bei.

Album VÖ: 29.06.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. At The Edge Of Time

02. When The Sun Goes Down [Giallo Version]

03. Zwiastun Burzi

04. When Are You

05. Tell Me Why [QUARTZ-Cover]

Line-Up

Marta Gabriel – Vocals, Guitar

Andy Wave – Guitar

Blazej Grygiel – Bass

Golem – Drums

Foto: Crystal Viper