Danko Jones – kehrt mit neuem Song „We’re Crazy“ zurück

23.09.2018

Die kanadischen Hard Rocker DANKO JONES haben mit „We’re Crazy“ eine brandneue Single vorgestellt. Der von Garth Richardson [u.a. RAGE AGAINST THE MACHINE, RED HOT CHILI PEPPERS, BIFFY CLYRO, RISE AGAINST] bietet einen ersten Vorgeschmack auf das bisher noch unbetitelte neuen Album des Trios.

Mit ihrem letzten Album „Wild Cat“ schafften es DANKO JONES 2017 in die Charts ihres Heimatlandes und erreichten in acht europäischen Ländern ihre bisher höchsten Chart-Platzierungen überhaupt. Die neue Platte des Dreigespanns wird in Deutschland über das norddeutsche Label AFM Records erscheinen.

Foto: Danko Jones