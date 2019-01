Danko Jones – veröffentlichen neues Album „A Rock Surpreme“ im April

25.01.2019

Das kanadische Hard Rock-Dreiergespann DANKO JONES hat mit „A Rock Surpreme“ den Titel seines neuen Albums bekannt gegeben. Die neue Platte der Formation um den gleichnamigen Frontmann soll hierzulande am 26. April über M-Theory Audio in den Handel kommmen. Artwork und Tracklist sind bereits jetzt verfügbar.

DANKO JONES-Frontmann Danko äußert sich selbstbewusst wie eh und je über das neue Album: „Unser neuestes Album trägt den Titel ‚A Rock Surpreme‘. Es sind elf Songs drauf und sie sind allesamt fantastisch. Vertraut uns – wir wissen, was wir tun, wenn es um Hard Rock geht.“

Für die Produktion von „A Rock Surpreme“ griffen DANKO JONES auf die Dienste von Garth Richardson zurück, der sich schon um Bands wie RAGE AGAINST THE MACHINE, RED HOT CHILI PEPPERS, RISE AGAINST oder BIFFY CLYRO verdient machte. Das Artwork kommt von Ulf Lunden [u.a. GRAVEYARD, EUROPE, BOMBUS].

Album VÖ: 26. April 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. I’m In A Band

02. I Love Love

03. We’re Crazy

04. Dance Dance Dance

05. Lipstick City

06. Fists Up High

07. Party

08. You Got Today

09. That Girl

10. Burn In Hell

11. You Can’t Keep Us Down

Line-Up

Danko Jones – Guitars, Vocals

John „J.C.“ Calabrese – Bass

Rich Knox – Drums

Foto: Danko Jones