Dark Sarah – geben Vorgeschmack auf „The Golden Moth“

12.08.2018

Die um die ehemalige AMBERIAN DAWN-Sängerin Heidi Parviainen versammelten Gothic Metaller DARK SARAH werden am 21. September ein neues Album mit dem Titel „The Golden Moth“ über Inner Wound Recordings veröffentlichen. Nun hat die Band ein erstes Preview ins Netz gestellt:

„Then Golden Moth“ ist der dritte Teil der DARK SARAH-Trilogie. Der fiktive Hauptcharakter Sarah muss darin seine letzte Prüfung bestehen: Nachdem sie die Rätsel der Unterwelt entschlüsselt hat, reist sie nun endlich in die Oberwelt, wo sie auch ihren einstigen Gefährten, den Drachen, wiedertrifft.

Album VÖ: 21. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Desert Rose

02. Trespasser

03. Wheel

04. My Beautiful Enemy

05. I Once Had Wings

06. Pirates

07. Sky Sailing

08. Wish

09. Gods Speak

10. Promise

11. Golden Moth

12. The Gate Of Time

Line-Up

Heidi Parviainen [As Dark Sarah] – Vocals

JP Leppäluoto [As Dragon] – Vocals

Erkka Korhonen – Guitar

Sami Salonen – Guitar

Rude Rothstén – Bass

Thomas Tunkkari – Drums

Foto: Dark Sarah