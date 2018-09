Darkness – neues Album „First Class Violence“ kommt im Oktober

08.09.2018

Die wieder aktiven deutschen Thrash Metaller DARKNESS haben mit „First Class Violence“ ein neues Album angekündigt, das am 12. Oktober über Massacre Records erscheinen soll. Zeitgleich dazu wird das Label auch ihr 2016 erstmals veröffentlichtes Comeback-Album „The Gasoline Solution“ neu auflegen.

Dass DARKNESS einst eine viel versprechende Band der Thrash Metal-Szene im Ruhrpott waren, macht sich auch auf „First Class Violence“ bemerkbar: Für den Song „Zeutan“ konnte die Band KREATOR-Drummer Jürgen „Ventor“ Reil und SODOM-Frontmann Tom Angelripper als Gastsänger gewinnen.

Album VÖ: 12. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Prelude In E [Intro]

02. Low Velocity Blood Splatter

03. Neoprimitive

04. Hate Is My Engine

05. See You On The Bodyfarm

06. Zeutan

07. The Autocrazy [Autocracy] Club

08. Born Dead

09. First Class Violence

10. I Betray

Line-Up

Lee – Vocals

Meik – Guitars

Arnd – Guitars

Dirk – Bass

Lacky – Drums

Foto: Marcus Koester