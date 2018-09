David Reece – stellt neuen Song „Any Time At All“ mit Video vor

01.09.2018

Der ehemalige ACCEPT- und BONFIFRE-Sänger DAVID REECE hat mit „Any Time At All“ einen neuen Song inklusive passendem Video veröffentlicht. Der Titel entstammt seinem neuen Album „Resilient Heart“, das am 9. November über Mighty Music veröffentlicht werden soll.

DAVID REECE über seine neueste Single: „Ich bin ein Mensch, der Herausforderungen liebt. Im Text geht es darum, dass ich mich allem stelle, das die Leute mir entgegenwerfen. Also, Ihr habt die Herausforderung, ich haben den Willen – Anyt time at all!“

Album VÖ: 02. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Any Time At All

02. Wicked City Blues

03. Karma

04. Desire

05. I Don’t Know Why

06. Two Coins

07. Ain’t Got The Balls

08. Forest Through The Trees

09. Perfect Apocalypse

10. Live Before You Die

11. I’m The One

Line-Up

Foto: David Reece