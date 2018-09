DD Verni – Overkill-Bassist mit neuem Lyric-Video

07.09.2018

Der OVERKILL-Bassist DD VERNI hat ein Lyric-Video zu seinem Song „Lost In The Underground“ im Internet veröffentlicht. Die Nummer wird sich auf seinem kommenden Solo-Album „Barricade“ befinden, das am 12. Otkober über Mighty Music erscheinen soll.

Auf seinem ersten Solo-Album hat DD VERNI eine Vielzahl hochkarätiger Gitarristen als Gastmusiker eingeladen, darunter Jeff Loomis [ARCH ENEMY], Angus Clark [TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA], Jeff Waters [ANNIHILATOR], Bruce Franklin [TROUBLE], Mike Romeo [SYMPHONY X], Mike Orlando [ADRENALINE MOB], Steve Leonard [ALMOST QUEEN] und Andre „Virus“ Karkos [DOPE].

Album VÖ: 12. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Fire Up

02. Miracle Drug

03. Off My Leash

04. [We Are] The Broken Ones

05. Lost In The Underground

06. The Party Of No

07. Night of the Swamp King

08. We Were Young

09. Slow My Ride

10. Heaven Calling

Foto: DD Verni