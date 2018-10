Death Angel – beginnen mit den Aufnahmen zum nächsten Album

03.10.2018

Die Bay Area Thrash Metal-Veteranen DEATH ANGEL haben sich nach eigener Aussage einmal mehr in Florida in die „Audiohammer Studios“ von Produzent Jason Suecof begeben, um ihr nächstes Album aufzunehmen. Wann der Nachfolger zum 2016 erschienenen „The Evil Divide“ in die Läden kommen soll, ist noch unklar.

DEATH ANGEL-Frontmann Mark Osegueda gibt zu Protokoll: „Wir lassen immer kleine Nuancen in unseren Sound mit einfließen, die es bei anderen Thrash Metal-Bands einfach nicht gibt und ich denke das ist es auch, was uns von ihnen abhebt. Keine Ahnung, ob das besser oder schlechter ist, aber es ist etwas Originelles und genau danach streben wir.“

Foto: Death Angel Facebook