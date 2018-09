Dee Snider – 1995er Live-Album wird im Oktober neu aufgelegt

29.09.2018

Der ehemalige TWISTED SISTER-Frontmann DEE SNIDER wird am 5. Oktober ein Live-Album mit dem Titel „Sick Mutha F**kers – Live In The USA“ veröffentlichen. Die CD erscheint kurz nach seinem neuesten Solo-Album „For The Love Of Metal“, wurde jedoch bereits 1995 in den USA aufgenommen.

Bei „Sick Mutha F**kers – Live In The USA“ handelt es sich um einen Re-Release, denn das DEE SNIDER-Livedokument erschien bereits 1997 unter dem Titel „Twisted Forever – SMFs Live“. Da damals eine TWISTED SISTER-Reunion unwahrscheinlich war, ergab es durchaus Sinn, dass Snider die Setlist aus Material seiner ehemaligen Band zusammensetzte.

Album VÖ: 05. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. What You Don’t Know [Sure Can Hurt You]

02. The Kids Are Back

03. Stay Hungry

04. Destroyer

05. I Am [I’m Me]

06. You Can’t Stop Rock ‚N‘ Roll

07. Come Out And Play Medley

08. We’re Gonna Make It

09. I Wanna Rock

10. Wake Up [The Sleeping Giant]

11. Burn In Hell

12. Shoot ‚Em Down

13. Under The Blade

14. We’re Not Gonna Take It

15. The Price

16. S.M.F.

Line-Up

Dee Snider – Vocals

Spike Francis – Guitar

Keith Alexander – Guitar

Derek „The Skull“ Tailer – Bass

Charlie Mills – Drums

Foto: Stephanie Cabral