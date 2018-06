Dee Snider – Lyric Video zu „Tomorrow’s No Concern“ veröffentlicht

02.06.2018

TWISTED SISTER-Frontmann DEE SNIDER hat mit „Tomorrow’s No Concern“ einen ersten Song mitsamt Lyric-Video von seinem kommenden Solo-Album „For The Love Of Metal“ vorgestellt. Die Platte selbst entstand in Zusammenarbeit mit HATEBREED-Stimme Jamey Jasta und wird am 27. Juli in die Läden kommen.

Auf dem Album begrüßt Snider etliche Größen der Metal-Szene als Gastmusiker. So konnte DEE SNIDER für „For The Love Of Metal“ u.a. den ehemaligen KILLSWITCH ENGAGE-Frontmann Howard Jones, LAMB OF GOD-Gitarrist Mark Morton sowie die ARCH ENEMY-Stimme Alissa White-Gluz gewinnen.

Produzent Jamey Jasta zu der Zusammenarbeit mit DEE SNIDER: „Ich bin so stolz, Teil dieses Projektes zu sein. DEE SNIDER ist ein amerikanisches Original, es gibt auf diesem Planeten keine vergleichbare Stimme und seine Kraft und Hingabe kommen auf diesem Album wirklich zum Vorschein. Metal bringt uns alle Zusammen und Dee ist noch immer ganz vorne dabei- das ist eine tolle Zeit, um Metal-Fan zu sein!“

Album VÖ: 27.07.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Lies Are A Business

02. Tomorrow’s No Concern

03. I am The Hurricane

04. American Made

05. Roll Over You

06. I’m Ready

07. Running Mazes

08. Mask

09. Become The Storm

10. The Hardest Way

11. Dead Hearts [Love Thy Enemy]

12. For The Love of Metal

Foto: Dee Snider