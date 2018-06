Deez Nuts – Video und Tourdaten enthüllt

22.06.2018

Die australische Hardcore/Crossover-Band DEEZ NUTS hat ein Video zu ihrem Song „Hedonistic Wasteland“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem aktuellen Album, das auf den Namen „Binge & Purgatory“ hört und im April letzten Jahres über Century Media Records erschienen ist. Hier der Clip:

DEEZ Nuts über ihr neues Video: „Um den Beginn der nächsten 38 Tage bzw. der letzten ‚Vans Warped Tour‘ überhaupt zu feiern, gibt es hier etwas Bildmaterial zu ‚Hedonistic Wasteland‘. Wenn Ihr in Nordamerika lebt, dann kommt doch zu einer unserer Shows!“ Die Band wird sich jedoch im August auch auf Europatour begeben:

10.08.18 (BE) Ieper – Ieper Hardcore Fest

11.08.18 (DE) Torgau – Endless Summer Open Air

12.08.18 (DE) Lichtenfels – Paunchy Cats

13.08.18 (PL) Bielsko-Biala – Rudeboy Club (w/ COUNTERPARTS)

14.08.18 (SK) Bratislava – Kukturák (w/ COUNTERPARTS)

15.08.18 (DE) Töging am Inn – Silo1 Musik&Kulturlokal (w/ COUNTERPARTS)

16.08.18 (AT) Innsbruck – PMK (w/ COUNTERPARTS)

17.08.18 (CZ) Volyne – Summer Punk Party

18.08.18 (DE) Trier – Summerblast

19.08.18 (CH) Lenzburg Met Bar

20.08.18 (CH) Bellinzona – Peter Pan Club

21.08.18 (DE) Aschaffenburg – Colos Saal (w/ COUNTERPARTS)

23.08.18 (DE) Lindau – Club Vaudeville (w/ SICK OF IT ALL)

24.08.18 (DE) Göttingen – Exil

25.08.18 (DE) Sulingen – Reload Festival

26.08.18 (NL) Eindhoven – Dynamo Basement

27.08.18 (DE) Kiel – Schaubude

28.08.18 (DE) Rostock – Alte Zuckerfabrik

29.08.18 (PL) Warsaw – Proxima (w/ MADBALL)

30.08.18 (DE) Cottbus – Zum Faulen August

31.08.18 (DE) Krefeld – Kulturfabrik

01.09.18 (DE) Bad Dürkheim – Fallen Fortress Open Air

01.09.18 (DE) Obererbach – Pell Mell Festival

Foto: Deez Nuts