Deicide – feiern Album-Release mit Video zu „Defying The Sacred“

15.09.2018

Die aus Tampa, Florida stammenden Death Metal-Titanen DEICIDE haben mit „Defying The Sacred“ einen weiteren neuen Song inklusive Video veröffentlicht. Die Nummer entstammt ihrem gerade erschienenen neuen Album, das den Titel „Overtures Of Blasphemy“ trägt.

Frontmann Glen Benton über das neue DEICIDE-Album: „Dieses Album ist mit der Zeit entstanden, was heißen soll, dass wir nichts überstürzen wollten. Ein paar Leute erinnern sich vielleicht noch an ein Interview, in dem Steve Asheim [Original-Drummer] sagte: ‚Das Material ist fertig, aber es passt noch nicht so ganz.‘ Das war unser Ausgangspunkt als dieses Album wirklich begann, Form anzunehmen und die Songs zu dem wurden, was sie jetzt sind… vollständig, kompakt und effektiv.“

Für die Produktion von „Overtures Of Blasphemy“ griffen DEICIDE auf die Dienste von Produzent Jason Suecof und dessen „Audiohammer Studios“ zurück. Suecof arbeitete bereits mit Bands wie THE BLACK DAHLIA MURDER und TRIVIUM und spielt u.a. Gitarre bei den Power Metallern CHARRED WALLS OF THE DAMNED.

Album VÖ: 14. September 2018

Line-Up

Glen Benton – Vocals, Bass

Steve Asheim – Drums

Kevin Quirion – Guitars

Mark English – Guitars

Foto: Deicide