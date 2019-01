Delain – präsentieren das Video zu „Masters Of Destiny“

12.01.2019

Die holländischen Symphonic Metaller DELAIN haben einen Videoclip zu ihrem neuen Song „Masters Of Destiny“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrer nächsten EP, die den Titel „Hunter’s Moon“ tragen wird und am 22. Februar über das österreichische Label Napalm Records erscheinen soll.

Bei der „Hunter’s Moon“-EP handelt es sich um den dritten und letzten Teil einer Trilogie, die DELAIN mit der „Lunar Perlude“-EP und dem „Moonbathers“-Album begonnen haben. Sie wird zudem eine Bluray der ausverkauften „Danse Macabre“-Tour durch Europa aus dem Jahr 2017 enthalten.

Album VÖ: 22. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Masters Of Destiny

02. Hunter’s Moon

03. This Silence Is Mine

04. Art Kills

Live From Utrecht

05. Hands Of Gold – Live [Feat. George Oosthoek]

06. Danse Macabre – Live

07. Scarlet – Live

08. Your Body Is A Battleground – Live [Feat. Marco Hietala]

09. Nothing Left – Live [Feat. Marco Hietala]

10. Control The Storm – Live [Feat. Marco Hietala]

11. Sing To Me – Live [Feat. Marco Hietala]

12. Not Enough – Live

13. Scandal – Live [Feat. Marco Hietala]

14. The Gathering – Live [Feat. Marco Hietala]

Line-Up

Charlotte Wessels – Vocals

Martijn Westerholt – Keyboards

Joey Marin de Boer – Drums

Otto Schimmelpenninck van der Oije – Bass

Timo Somers – Guitar

Merel Bechtold – Guitar

Foto: Delain