Demonical – Video zu „Sung To Possess“ ist im Netz aufgetaucht

25.10.2018

Die schwedischen Old School Death Metaller DEMONICAL haben ein Video zu ihrem Song „Sung To Possess“ vorgestellt. Der Titel kommt von ihrem nach wie vor aktuellen Album „Chaos Manifesto“, das bereits Anfang April diesen Jahres über Agonia Records in den Handel gekommen ist.

Zudem werden sich DEMONICAL ab Anfang November auf die „Carnage Manifesto Tour 2018“ begeben. Als Support haben die Schweden dabei ihre Kollegen LIK sowie OF FIRE dabei. Nachstehend finden sich die Deutschland-Termine der anstehenden Tour:

08/11/18 DE – Mannheim @ MS Connexion Complex

09/11/18 DE – Bitterfeld @ Festung

10/11/18 DE- Hamburg @ Bambi Galore

11/11/18 DE – Osnabrück @ Bastard Club

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. A Void Most Obscure

02. Towards Greater Gods

03. Sung To Possess

04. Välkommen undergång

05. Torture Parade

06. From Nothing

07. Unfold Thy Darkness

08. Death Unfaithful

09. Nightbringer

Line-Up

Alexander Högbom – Vocals

Eki Kumpulainen – Guitars

Johan Haglund – Guitars

Martin Schulman – Bass

Kennet Englund – Drums

Foto: Demonical