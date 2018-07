Destruction – geben Randy Black als neuen Drummer bekannt

21.07.2018

Die einheimischen Thrash Metal-Urgesteine DESTRUCTION haben Randy Black als ihren neuen Schlagzeuger bekannt gegeben. Mr. Black dürfte Metal-Fans vor allem durch seine Arbeit bei den Thrashern ANNIHILATOR sowie bei den deutschen Power Metallern PRIMAL FEAR im Gedächtnis geblieben sein.

DESTRUCTION-Frontmann Schmier zum Besetzungswechsel: „Vor vielen Jahren, als Randy noch bei PRIMAL FEAR war und wir nach einem Drummer gesucht haben, haben wir das erste Mal über die vakante Position bei DESTRUCTION gesprochen. Aber damals wollten wir das nicht umsetzen, weil er ja gerade bei guten Freunden von uns angestellt war. Ein paar Jahre später vertrat er Vaaver auf der U.S.-Tour mit SEPULTURA, weil Vaaver erneut Vater wurde. Es war also klar, dass ich den Platz als erstes Randy anbieten würde. Er hat uns mit seinem genauen, groovenden und energetischen Spiel alle umgehauen. Er ist außerdem ein ziemlich cooler Kanadier, der schon einige Jahre in Deutschland gelebt hat – er passt also perfekt!“

Foto: Nuclear Blast / Destruction