Destruction – rekrutieren Damir Eskic als zweiten Gitarristen

01.03.2019

Die teutonischen Thrash Metal-Veteranen DESTRUCTION haben mit dem Bosnier Damir Eskic einen zweiten Gitarristen in ihre Reihen aufgenommen. Er spielt neben DESTRUCTION auch in der Heavy Metal Band GOMORRA und hat bereits auf dem 2016er DESTRUCTION Album „Under Attack“ in drei der Soli mitgewirkt.

DESTRUCTION arbeiten derzeit an ihrem kommenden Studioalbum, welches im August 2019 via Nuclear Blast veröffentlicht werden soll. Die neuen Songs wurden bereits für zwei Gitarristen geschrieben und aufgenommen. Mehr Infos zur neuen Platte gibt es in Kürze.

DESTRUCTION-Frontmann Schmier über den Neuzugang: „Ja – wir haben es endlich wieder geschafft! Jahrelang haben wir darüber geredet, aber wir haben einfach den RICHTIGEN dafür gebraucht! Damir Eskic IST der Richtige! Er ist nicht nur ein extrem talentierter Musiker, sondern auch ein guter Freund der Band. Er wird sicher für Erstaunen sorgen und der Geschichte von DESTRUCTION Tribut zollen, er ist selbst ein Fan unserer Musik! Ein Trio zu sein, war etwas sehr Besonderes für uns, worauf wir auch jahrelang stolz waren, aber es gab auch eine Zeit, als wir in DESTRUCTION zu viert waren, mit einer zweiten Gitarre. Jetzt war die richtige Zeit, diese Besetzung wieder aufzunehmen!“

„Wir wissen, dass es viele Fans gibt, die sehr lange darauf gewartet haben. Wir haben das gesamte neue Album für zwei Gitarren geschrieben und aufgenommen, was unsere Musik live noch intensiver machen wird, außerdem wird es uns die Möglichkeit geben, Songs live zu spielen, die wir schon sehr lange nicht mehr spielen konnten… es kommen spannende Zeiten! Lasst uns das hier eine Neu-Erfindung nennen! Mit Randy Black am Schlagzeug und Damir Eskic als Leadgitarrist, haben wir frisches Blut in der Band, das man manchmal dringend braucht, um neue Ziele zu erreichen. Es wird die THRASHMASCHINE stark halten! Wir sind bereit für neue Abenteuer! Wir sehen uns schon bald auf Tour – die neue Platte wird im August über Nuclear Blast erscheinen!“

Foto: Kai Swillus