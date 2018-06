Devildriver – Video zum Johnny Cash-Cover online

10.06.2018

Die NWOAHM-Überflieger DEVILDRIVER haben ein im Studio abgedrehtes Video zu ihrem JOHHNY CASH-Cover „Ghost Riders In The Sky“ ins Netz gestellt. In der metallisierten Version des Country-Klassikers tauchen Cash-Sohn John Carter Cash, Sängerin Ana Cristina Cash [nicht verwandt] und LAMB OF GOD-Frontmann Randy Blythe als musikalische Gäste auf:

„Ghost Riders In The Sky“ stammt vom neuen DEVILDRIVER-Album „Outlaws ‘Til The End Vol. I“, das am 6. Juli über Napalm Records in die Läden kommen soll. Für die Cover-Sammlung hat sich die Band etliche Country-Klassiker vorgenommen und sie im Studio zu Metal-Hymnen umarrangiert.

DEVILDRIVER-Frontmann Dez Fafara über das JOHNNY CASH-Cover: „Es war eine Ehre und ein Privileg, mit diesen großartigen Künstlern zusammenzuarbeiten. Zu sehen, wie John Carter Cash und Ana Cristina Cash ihren Gesang in der ‚Cash Cabin‘ aufnehmen war eines der Highlights meiner Karriere. Solch bodenständige und doch immens talentierte Menschen kennenzulernen hat das Projekt für mich persönlich bereits zu einem Erfolg gemacht.

Und mit Randy zusammen aufzunehmen war ein weiterer Höhepunkt. Er ist wie ein Bruder für mich und uns gegenseitig bei den Gesangsaufnahmen zu beobachten war für uns beide ein Lernprozess, über den wir nur Gutes zu berichten haben und der uns beiden sehr viel Spaß gemacht hat. Wir alle haben für diesen Song 110% gegeben, um sicherzustellen, dass am Ende alles stimmt. Viel Spaß damit!“

Album VÖ: 06.07.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Country Heroes

02. Whiskey River

03. Outlaw Man

04. Ghost Riders In The Sky

05. I’m The Only Hell [Mama Ever Raised]

06. If Drinking Don’t Kill Me [Her Memory Will]

07. The Man Comes Around

08. A Thousand Miles From Nowhere

09. Copperhead Road

10. Dad’s Gonna Kill Me

11. A Country Boy Can Survive

12. The Ride

Line-Up

Dez Fafara – Vocals

Mike Spreitzer – Guitar

Neal Tiemann – Guitar

Diego Ibarra – Bass

Austin D’Amond – Drums

Foto: Ben Hoffman