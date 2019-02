Devin Townsend – stellt neuen Song „Genesis“ mit Video vor

22.02.2019

Der Multi-Instrumentalist DEVIN TOWNSEND hat ein Video zu seinem neuen Song „Genesis“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt selbstverständlich von seinem nächsten Album, das den Titel „Empath“ tragen wird und am 29. März über InsideOut Music in den Handel kommen soll. Hier der Clip:

DEVIN TOWNSEND über sein neues Album: „Mit großem Stolz [und einer gesunden Portion Anspannung] kann ich Euch endlich einen Song von meinem neuen Album ‚Empath‘ vorstellen. Bei jedem Album muss man sich aufs neue entscheiden, mit welchem der Songs man ‚führen‘ möchte – nicht nur, um die Leute einzustimmen, sondern auch, um einen guten Überblick über das neue Projekt zu bieten.“

Album VÖ: 29. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Castaway

02. Genesis

03. Spirits Will Collide

04. Evermore

05. Sprite

06. Hear Me

07. Why

08. Borderlands

09. Requiem

10. Singularity Part 1 – Adrift

11. Singularity Part 2 – I Am I

12. Singularity Part 3 – There Be Monsters

13. Singularity Part 4 – Curious Gods

14. Singularity Part 5 – Silicon Scientists

15. Singularity Part 6 – Here Comes The Sun

Foto: Devin Townsend