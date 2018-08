Disturbed – kündigen neues Album mit erster Single „Are You Ready“ an

17.08.2018

Die Modern Metaller DISTURBED haben für den 19. Oktober ein neues Album mit dem Titel „Evolution“ angekündigt. Mit „Are You Ready“ gibt es als ersten Vorgeschmack schon eine Single zur über Reprise Records erscheinenden Platte. Regie bei dem Clip führte Robert Schober [u.a. METALLICA, ALICE IN CHAINS, GREEN DAY].

Die Band über ihr neues Album: „Mit enormem Stolz und großer Freude sehen wir dem nächsten Kapitel von DISTURBED entgegen. Diese Platte ist für uns wirklich sehr besonders und einzigartig und wir können nur hoffen, dass es die Welt, nachdem sie sie gehört hat, genauso sehen wird.“

„Diese Platte stellt die abenteuerlichste Kombination elektronischer Musikstile zur Schau, die DISTURBED in ihrer Karriere jemals ausprobiert haben. Jeder Song hat wahrhaftig seine eigenen Identität, sein eigenes Feeling und seine ganz eigene Energie.“

Album VÖ: 19. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Are You Ready

02. No More

03. A Reason To Fight

04. In Another Time

05. Stronger On Your Own

06. Hold On To Memories

07. Savior of Nothing

08. Watch You Burn

09. Best Ones Lie

10. Already Gone

Deluxe edition bonus tracks:

11. The Sound Of Silence [Live – Featuring Myles Kennedy]

12. This Venom

13. Are You Ready [Sam de Jong Remix]

14. Uninvited Guest

Foto: Travis Shin