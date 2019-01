Doro – veröffentlicht Vinyl-EP „Backstage To Heaven“ im März

08.01.2019

Metal-Queen Doro Pesch wird mit ihrer Band DORO eine neue EP mit dem Titel „Backstage To Heaven“ veröffentlichen. Auf der vier Songs umfassenden Platte begrüßt die Dame Gäste wie Helge Schneider, den ehemaligen WHITESNAKE-Gitarristen Doug Aldrich und AMON AMARTH-Stimme Johan Hegg. Veröffentlichungsvermin ist der 8. März.

DORO über ihre neue EP: „Ich wünsche Euch allen ein frohes neues Jahr und auf dass es ein tolles, rockiges 2019 wird. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die kommende Europatour im März und dafür haben wir uns etwas ganz Spezielles ausgedacht: Es wird eine Single in dem besonders schönen 10″-Format geben. Der Titelsong ‚Backstage To Heaven‘ ist ein weiterer Fan-Favorit von unserem Doppelalbum ‚Forever Warriors, Forever United‘.“

„Als außergewöhnlichen Gast haben wir Helge Schneider im Studio gehabt, der ein super Saxofonsolo abgeliefert hat. Das folgende ‚Heartbroken‘ hat einen weiteren hochkarätigen Gast: Doug Aldrich [u.a. WHITESNAKE, DIO, THE DEAD DASIES] steuert ein total beeindruckendes Gitarrensolo bei. Auch die B-Seite bietet etwas Exklusives: Zwei brandneue Liveaufnahmen vom ersten Teil der ‚Forever Warriors / Forever United‘-Tour. Neben einer mitreißend-knackigen Version von ‚Blood, Sweat And Rock’n’Roll‘ gibt es einen exklusiven Mitschnitt von ‚If I Can’t Have You No One Will‘ mit meinem Duettpartner Johan Hegg von AMON AMARTH.“

Album VÖ: 08. März 2019

Die EP wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Backstage To Heaven [Feat. Helge Schneider]

02. Heartbroken [Feat. Doug Aldrich]

03. Blood, Sweat And Rock’n’Roll [Live]

04. If I Can’t Have You – No One Will [Feat. Johan Hegg] [Live]

Foto: David Havlena