Doro – stellt neuen Videoclip mit Johan Hegg vor

30.07.2018

Die Metal-Queen Doro Pesch hat mit „If I Can’t Have You – No One Will“ ein neues Video ihrer Band DORO vorgestellt. Die Nummer, welche einen Gastauftritt von AMON AMARTH-Frontmann Johan Hegg beinhaltet, kommt von ihrem nächsten Album, das auf den Namen „Forever Warriors, Forever United“ hören wird und am 17. August über Nuclear Blast Records erscheinen wird.

Im Video des Titeltracks zu „All For Metal“ versammelt DORO eine große Auswahl namhafter Musiker unterschiedlichster Metal-Subgenres: Mille Petrozza [KREATOR], Johan Hegg [AMON AMARTH], Chuck Billy [TESTAMENT], Warrel Dane [NEVERMORE, SANCTUARY], Jeff Waters [ANNIHILATOR], SABATON, Ross The Boss [MANOWAR], Rock ‚N‘ Rolf [RUNNING WILD], DETRAKTOR, Tommy Bolan [ex-WARLOCK], Andy Brings und den Ultimate Doro Clan.

Das Artwork von „Forever Warriors, Forever United“ wurde erneut von Geoffrey Gillespie realisiert. Zudem begrüßt DORO auf ihrer neuen Platte einige Gastmusiker, darunter der ehemalige WHITESNAKE-Gitarrist Doug Aldrich sowie ihr ehemaliger WARLOCK-Mitstreiter Tommy Bolan. Bolan hatte schon auf dern 1987er Album „Triumph And Agony“ gespielt.

Foto: Doro