Dragonlord – Videoclip zu „Northlanders“ ist online

23.08.2018

Die um den TESTAMENT-Gitarristen Eric Peterson versammelten Black Metaller DRAGONLORD haben einen Videoclip zu ihrem Song „Northlanders“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album, das am 21. September über Spinefarm Records in den Handel kommen soll.

Peterson über das neue DRAGONLORD-Album: „Ich bin total heiß drauf, Euch allen ‚Dominion‘ zu zeigen! In diesem Song gibt es etwas für jeden Metal-Geschmack! Angefangen mit der Drum-Kannonade von Alex Bent über die düsteren Melodien meiner Gitarre und die Vocals unserer keltischen Sängerin Leah hin zu den Streichern von Mr. Livingston – dieser Song hat einfach alles! Ein wunderschöner und gleichermaßen heftiger Sturm kommt auf Euch zu! […]“

„Dominion“ wurde in den „Trident Studios“ in der Nähe von Eric Petersons Wohnsitz aufgenommen. Insgesamt haben DRAGONLORD stolze vier Jahre an ihren neuen Album gearbeitet, was auch damit zusammenhängt, dass für die Platte nur zwischen den Touren und Alben von Petersons Hauptband TESTAMENT Zeit war.

Album VÖ: 21.09.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Entrance

02. Dominion

03. Ominous Premonition

04. Lamia

05. Love Of The Damned

06. Northlanders

07. The Discord Of Melkor

08. Serpents Of Fire

Foto: Dragonlord