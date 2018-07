Dream Child – präsentieren Video zu „Under The Wire“

11.07.2018

Die aus ehemaligen Mitgliedern von DIO, AC/DC und QUIET RIOT bestehenden DREAM CHILD haben mit „Under The Wire“ einen weiteren Song inklusive Video von ihrem kommenden Debüt-Album veröffentlicht. Die Platte wird den Titel „Until Death Do We Meet Again“ tragen und soll am 14. September über Frontiers Music erscheinen.

Gitarrist Craig Goldy über seine neue Band: „Die Band DREAM CHILD entstand während einer Brainstorming-Sitzung von Serafino [Präsident von Frontiers Music] und mir, als wir eigentlich über etwas ganz anderes sprachen. Ich habe in letzter Zeit sehr viel von meinen Lieblingsbands DEEP PURPLE und RAINBOW – vor allem das „Rising“-Album- gehört und mir viel auf, dass viele Leute, die die gleichen Bands hören, oft dasselbe darüber sagen: ‚Solche Musik gibt es heutzutage nicht mehr‘.

Obwohl ich das einfach nur dahingesagt habe, stellte mir Serafino daraufhin die entscheidende Frage: ‚Kannst Du das?‘ Meine Antwort war: ‚Ja!‘ […] Dieses Album wird Erinnerungen an Zeiten wecken, von denen die Meisten dachten, dass sie unwiederbringlich verloren sind, aber gleichzeitig wird es auch frisch und einzigartig mit ein paar unerwarteten Wendungen!“

Album VÖ: 14.09.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Under The Wire

02. You Can’t Take Me Down

03. Game Of Shadows

04. It Is What It Is

05. Playin‘ With Fire

06. Light Of The Dark

07. Midnight Song

08. Until Death Do We Meet Again

09. Washed Upon The Shore

10. In A World So Cold

11. Weird World

12. One Step Beyond The Grave

Line-Up

Craig Goldy [DIO, GIUFFRIA] – Guitar

Wayne Findlay [MSG] – Guitar, Keyboards

Simon Wright [AC/DC, DIO, OPERATION: MINDCRIME] – Drums

Rudy Sarzo [QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, DIO] – Bass

Diego Valdez [HELKER] – Vocals

Foto: Frontiers Music