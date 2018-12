Dream Theater – neues Album „Distance Over Time“ kommt im Februar

07.12.2018

Die Progressive Metal-Veteranen DREAM THEATER haben mit „Untethered Angel“ einen brandneuen Song ins Netz gestellt. Der Titel kommt von ihrem neuen Album, das auf den Namen „Distance Over Time“ hören wird und am 22. Februar 2019 in hiesige Regale kommen wird.

DREAM THEATER werden den Albumzyklus zu „Distance Over Time“ am 20. März mit ihrer U.S. Tour beginnen, die ganz im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums ihres ursprünglich 1999 erschienenen Konzept-Albums „Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory“ steht und daher unter dem Titel „Celebrating 20 Years Of Scenes From A Memory“ stattfinden wird.

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Untethered Angel

02. Paralyzed

03. Fall Into The Light

04. Barstool Warrior

05. Room 137

06. S2N

07. At Wit’s End

08. Out Of Reach

09. Pale Blue Dot

10. Viper King [Bonustrack]

Foto: M. Mayanovich