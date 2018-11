Dream Theater – neues Album „Distance Over Time“ kommt im Februar

06.11.2018

Die Progressive Metal-Legenden DREAM THEATER haben mit „Distance Over Time“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Um auf das im Februar des kommenden Jahres erscheinende Album einzustimmen hat die Band bereits einen ersten Trailer zur kommenden Scheibe vorgestellt:

DREAM THEATER werden den Albumzyklus zu „Distance Over Time“ am 20. März mit ihrer U.S. Tour beginnen, die ganz im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums ihres ursprünglich 1999 erschienenen Konzept-Albums „Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory“ steht und daher unter dem Titel „Celebrating 20 Years Of Scenes From A Memory“ stattfinden wird.

Foto: M. Mayanovich