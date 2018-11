Dust Bolt – veröffentlichen neues Album „Trapped In Chaos“ im Januar

28.11.2018

Die süddeutschen Thrash Metaller DUST BOLT haben mit „Trapped In Chaos“ ein neues Album für das kommende Jahr angekündigt. Die inzwischen vierte Platte der Band aus Landsberg am Lech soll am 18. Januar 2019 über Napalm Records erscheinen. Mit „Dead Inside“ gibt es bereits jetzt ein erstes Video:

Album VÖ: 18. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Fourth Strike

02. Dead Inside

03. The Bad Ad

04. Bloody Rain

05. Rhythm To My Madness

06. Shed My Skin

07. Killing Time

08. Trapped In Chaos

09. Another Day In Hell

Line-Up

Lenny B. – Vocals, Guitars

Flo D. – Guitars

Bene M. – Bass

Nico R. – Drums

Foto: Dust Bolt